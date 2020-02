Angst vor Coronavirus entlastet Notaufnahmen

Bozen/Meran – Der Primar der Notaufnahme am Bozner Landeskrankenhaus stellt einen drastischen Rückgang der Patienten fest, so berichtet das Tagblatt Dolomiten.

„Seit Montag ist der Patientenzustrom um 40 Prozent zurückgegangen“, sagte gestern der Primar der Notaufnahme am Bozner Landeskrankenhaus, Dr. Mario La Guardia. Die Angst vor der Ansteckung mit dem Virus würde nur noch jene Personen die Notaufnahme aufsuchen lassen, die akute Hilfe benötigen, so der Primar.

Ähnliche Entwicklungen sind ebenso in der Meraner Notaufnahme zu verzeichnen. „Als ich am Montagmorgen in die Notaufnahme gekommen bin, war sie fast leer. Normalerweise haben wir im Schnitt pro Tag 250 Patienten, am Montag waren es 150. Gegen Ende der Woche wurden die Patienten wieder mehr“, so Dr. Norbert Pfeifer.

