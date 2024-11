Anna Bernard neue Leiterin der AVS-Jugend

Von: lup

Martell – Am Samstag hat die Jahresversammlung des Referats Jugend und Familie im AVS in Martell mit 120 Teilnehmenden stattgefunden. Es standen Wahlen an: Die Führung übernimmt die 27-jährige Anna Bernard aus Kaltern. „Ich im Alpenverein, es ist mein Herzensverein. Die neue Aufgabe ist eine Challenge für mich – ich darf über mich hinauswachsen und sehe es als eine Ehre, dieses Amt übernehmen zu dürfen“, sagt sie.

Im Fachausschuss sitzen neben Anna Bernard und ihrem Stellvertreter Michael Masoner Sina Eisath (neu), Anna Bacher (neu), Magdalena Peterlin (neu), Ulrike Sulzer, Eva Hölzl, Julia Rosa Ladurner, Leonie Pichler und Marion Ladurner und der bisherige Referatsleiter Simon Pedron. Mit einem Applaus verabschiedet wurden Maria Fratucello, Johannes Egger, Ursula Pixner, Samira Fliri, Jörg Niedermayr und Manuel Kofler, die nicht für eine weitere Amtszeit kandidierten. Simon Pedron blickte kurz auf seine Jahre als Referatsleiter zurück – er übernahm in einer schwierigen Zeit diese Seilschaft und führte sie wieder in sicheres Gelände. „Ich bin froh, dass ich mit einem motivierten Team viele Aktionen und Kurse gestalten und mit meinem Einsatz in verschiedenen Gremien dem Verein etwas zurückgeben konnte“, sagt er.

19.690 Mitglieder unter 25 Jahren zählt der Alpenverein Südtirol aktuell, davon sind 235 Jugendleiter, 94 Anwärter und 77 Familiengruppenleiter oder -anwärter. Sie können auf eine rege Tätigkeit zurückblicken: Es gab im Tätigkeitsjahr 2024 bisher über 200 Veranstaltungen der Jugendgruppen mit über 4500 Teilnehmenden und über 70 Veranstaltungen für Familien mit über 1500 Teilnehmenden. Bei der Jahresversammlung konnten 21 neue Jugendleiter nach insgesamt 15 tägiger Ausbildung und eine Familiengruppenleiterin nach 9 Tagen Ausbildung ihre Diplome entgegennehmen. Bei der Jahresversammlung gab es wieder Weiterbildungsmöglichkeiten und zwar Workshops zum Thema Fotografie und Reels.

Seit 15 Jahren zählt das Junior Ranger Projekt in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Natur zum Fixprogramm der AVS Jugend. Etwa 500 Junior Ranger mit Abzeichen gibt es seither. Die Kinder erhalten in den Naturparks Basiswissen zu den Naturparks, über Naturschutz und verantwortungsvolles Unterwegsein im Freien. Weit über den Verein hinaus bekannt ist das Projekt Open Freeridedays, welches seit 2009 Wissen zu Tiefschneeabfahrten, Lawinenkunde und richtiges Verhalten vermittelt. Etwa 1000 Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahren haben bisher daran teilgenommen, die Anmeldungen für die Kurse im Jänner 2025 laufen bereits.

Ebenfalls ein Highlight ist alle zwei Jahre die Jugendleiter-Fahrt, welche heuer mit 14 Teilnehmenden nach Spanien geführt hat. Diese Reisen werden von den Jugendleitern größtenteils selbst geplant und ermöglichen Bergsport- und wertvolle darüber hinausreichende Lebenserfahrungen, fremde Länder zu entdecken, Menschen anderer Kulturen zu begegnen, neue Freundschaften zu schließen und sich zu vernetzen.

Hervorgehoben wurde die von den AVS-Jugendgruppen des Passeiertals gemeinsam organisierte Veranstaltung „Tottermandler af Wonderschoft“: 627 Kinder und Erwachsene folgten Anfang September der Einladung zu diesem großen, jährlichen Wander- und Spielefest mit 13 Stationen auf der Lazinser Runde. Nach dem Rückblick folgte der Ausblick: 2025 gibt es wieder eine AVS-Sternfahrt – sie findet am 25. Mai auf dem Wuhnleger in Tiers statt. Verstärkt werden soll die Zusammenarbeit auf Bezirksebene – gemeinsame Aktionen über die eigene Sektion und Ortsstelle hinaus sollen das Gemeinschaftsgefühl im Alpenverein weiter stärken.

Ein wichtiger Teil der Versammlung waren traditionsgemäß die Ehrungen. Insgesamt 41 Jugend- und Familiengruppenleiter wurden für ihre zehn- bis 35-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Außerdem wurden mit Patrick Runggaldier, ehrenamtlicher Hüttenwart des AVS-Bergheims Lettnalm, sowie die Kurs-Köchin Maria Niederbacher für ihre langjährige, wertvolle Tätigkeit geehrt.

Nach dem offziellen Teil sorgte die Südtiroler Band Selfmade Lemonade und eine Kleidertauschaktion für zusätzliche Unterhaltung.