Anruf bei der Notrufzentale verstummt, Kontrolle eskaliert

Von: mk

Burgstall – Die Carabinieri von Tscherms haben in den vergangenen Tagen einen 48-Jährigen unter Arrest gestellt, dem Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen wird. Außerdem soll er sich geweigert haben, den Ordnungskräften seinen Ausweis zu zeigen.

Alles hat mit einem Anruf bei der Landesnotrufnummer 112 begonnen. Die Mitarbeiter der Notrufzentrale, die nachfragten, um welchen Notfall es sich handle, erhielten allerdings keine Antwort. Stattdessen wurde der Anruf abrupt unterbrochen.

Das Handy, von dem der Anruf aus getätigt worden war, konnte im Anschluss mittels Geolokalisierung in der Gemeinde Burgstall geortet werden. Sofort wurde eine Patrouille der Carabinieri dorthin geschickt, die sich ein Bild von der Situation am Ort des Geschehens machen wollten.

Dabei stießen die Ermittler auf den 48-Jährigen, der sich in trunkenem Zustand befand. Der Mann zeigte sich von Anfang an wenig kooperativ und weigerte sich, sich auszuweisen. Gleichzeitig beschimpfte er die Carabinieri.

Die Situation eskalierte zunehmend: Der Mann ließ sich nicht beruhigen und versuchte, den Ordnungshütern Fußtritte zu verpassen. Bei seinem Versuch, die Flucht zu ergreifen, griff er außerdem auch zwei Passanten an.

Nur dank der Geistesgegenwart der Carabinieri konnte verhindert werden, dass dritte Personen weiter zu Schaden kamen.

Nachdem sich der Mann schließlich doch noch beruhigt hatte, wurde er festgenommen und in eine Sicherheitszelle beim Landeskommando der Carabinieri in Bozen gebracht. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.