Aktuelle Seite: Home > Politik > Kommunal- und Regionalwahlen Test für britische Regierung
Britischer Premier Starmer

Kommunal- und Regionalwahlen Test für britische Regierung

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 21:30 Uhr
Britischer Premier Starmer
APA/APA/AFP/POOL/HANNAH MCKAY
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Millionen Bürgerinnen und Bürger in Schottland und Wales sind am Donnerstag zur Wahl des Regionalparlaments und in England zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl aufgerufen. Außerdem werden in mehreren englischen Städten die Bürgermeister neu bestimmt. Umfragen zufolge muss sich die Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer auf herbe Stimmenverluste einstellen.

Dagegen dürften die Grünen und die Rechtsaußen-Partei Reform UK Stimmen hinzugewinnen. Besonderes Augenmerk gilt der Abstimmung in Wales, wo Labour zum ersten Mal die Kontrolle über das Regionalparlament verlieren könnte. Sollte die Labour-Partei sehr schlecht abschneiden, dürfte das die Rufe nach einem Rücktritt des unpopulären Premierministers verstärken.

Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) und schließen um 22.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 MESZ). Erste Ergebnisse dürften in der Nacht auf Freitag bekannt gegeben werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hubschrauberlandung auf Wiese sorgt für Kritik und neue Debatte
Kommentare
79
Hubschrauberlandung auf Wiese sorgt für Kritik und neue Debatte
Benzin ist in Südtirol am teuersten
Kommentare
63
Benzin ist in Südtirol am teuersten
Nach tödlichem Unfall in Bozen: Keine Lkw-Sperren
Kommentare
47
Nach tödlichem Unfall in Bozen: Keine Lkw-Sperren
Brenner-Blockade sorgt für Streit – was meint ihr dazu?
Kommentare
44
Brenner-Blockade sorgt für Streit – was meint ihr dazu?
Steckt Wal “Timmy” erneut in der Klemme?
Kommentare
42
Steckt Wal “Timmy” erneut in der Klemme?
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 