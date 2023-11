Anstieg der Coronapatienten in Südtirols Spitälern

Bozen – Auch in Südtirol steigt die Zahl der Coronapatienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, an. Der Sanitätsbetrieb läutet noch nicht die Alarmglocken, doch wird ein neuerlicher Appell vor allem an ältere Personen sowie Personen mit Vorerkrankungen gerichtet, sich zeitnah eine Auffrischungsimpfung gegen Corona abzuholen.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, befinden sich derzeit 70 Patienten mit Coronainfektion in den Krankenhäusern des Landes – 38 in Bozen, elf in Bruneck, acht in Brixen, zehn in Meran, einer in Innichen und zwei in Schlanders. Laut Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann handelt es sich dabei um Patienten, die bereits vorerkrankt sind sowie um ältere Personen. In den Intensivstationen werden derzeit zwischen einem und drei Covid-Patienten behandelt.

Im Sanitätsbetrieb hofft man, dass sich die Situation nicht verschlimmert. Corona-Patienten würden nämlich Pflegekräfte binden und diese seien derzeit rar gesät.