Antikörper-Präparat soll präventiv vor Corona schützen

Bozen – Bis Ende des Monats soll in Südtirol ein weiteres Corona-Medikament eintreffen. Das Antikörper-Präparat Evusheld ist laut Hersteller Astrazeneca auch gegen Omikron wirksam. Risikopatienten sollen damit präventiv vor eine Erkrankung an Covid-19 geschützt werden, schreibt die Tageszeitung Alto Adige. Personen ab zwölf Jahren dürfen damit behandelt werden.

Das Medikament muss nicht wie bisherige Antikörper im Krankenhaus über die Vene verabreicht werden, sondern kann einmalig in den Muskel gespritzt werden.

Das Mittel wirkt sechs Monate, ist aber keine Alternative zur Impfung. Das Medikament ist erheblich teurer, vor allem aber regt es den Körper nicht dazu an, eigene Antikörper zu bilden. Es ist nur geeignet für Menschen, die eine Impfung nicht vertragen oder keine Antikörper bilden können.

Eine Dosis des Medikaments umfasst zwei Injektionen in Folge. Das Mittel soll noch heute in Italien ankommen. Bis Ende des Monats soll die Verteilung in den Regionen abgeschlossen sein.

Neben den Pillen von Pfizer und Merck, die Erwachsene vor schweren Verläufen schützen sollen, hat die Medizin mit Evusheld nun einen weiteren Pfeil im Köcher.