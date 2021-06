Apotheker sollen Impfskeptiker überzeugen

Bozen – Das derzeit langsame Impftempo in Südtirol besorgt den Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer. Aktuell sind knapp 50 Prozent der Bevölkerung zumindest erstgeimpft. Das ist aber bei Weitem zu wenig, um von einer Herdenimmunität sprechen zu können. In Hinblick auf den Herbst und die aufziehende Delta-Variante müsse man nun Gas geben, so Zerzer. Wie er gegenüber der Tageszeitung Alto Adige erklärt, könnten Bürger daher bald schon in den Apotheken geimpft werden. In anderen Regionen sei das bereits jetzt schon der Fall.

Besonders in den Tälern und Dörfern verspricht sich der Sanitätsdirektor Erfolge. Apotheker hätten zumeist einen guten Draht mit den Bürgern und könnten Impfskeptiker oder jene, die noch abwarten, überzeugen. Auch das Angebot vor Ort soll die Menschen zur Impfung gegen Corona bewegen.

Die Apotheker ihrerseits zeigen sich für die Aufgabe bereit: In 15 Tagen könne es schon losgehen, meint Matteo Bonvicini vom Verband Federfarma Südtirol. Entsprechende Kurse zum Ablauf seien von vielen Apothekern bereits absolviert worden.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia