Arbeiten an der Ufermauer der Ahr bei Burg Taufers: Einbahnregelung

Sand in Taufers – Im Bereich der Schlosskurve in Sand in Taufers führt die Wildbachverbauung in Zusammenarbeit mit dem Landesstraßendienst dringende Arbeiten zur Sicherung der Ufermauern und der Straße durch.

“Wir führen derzeit in Zusammenarbeit mit dem Landesstraßendienst direkt unterhalb der Burg Taufers in Sand in Taufers Ufersicherungsarbeiten und Arbeiten zur Sicherung der Straße auf einer Länge von circa 400 Metern durch, weil die Straße droht, teilweise abzubrechen”, berichtet Bauleiter Michael Baumgartner vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost. Die Dringlichkeit der Arbeiten ergibt sich daraus, dass durch das Abbrechen der Straße auch die dahinterliegenden Mittelspannungskabel gefährdet sind, die Teile des Ahrntals mit Strom versorgen.

Der Bautrupp der Wildbachverbauung mit Vorarbeiter Hubert Ignaz Brugger sichert die Ufermauern der Ahr, während der Landesstraßendienst mit Bauleiter Michael Mischi die Straßenbankette und Leitplanken saniert und erneuert.

Notwendige Einbahnregelung

“Wegen dieser dringenden Arbeiten gilt auf der Ahrntaler Staatsstraße im Bereich der Schlosskurve eine Einbahnregelung”, erläutert der Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost Sandro Gius: “Wir ersuchen für die kommenden Wochen um Verständnis wegen der Unannehmlichkeiten, die durch die notwendige Einbahnregelung entstehen können, aber diese Arbeiten sind dringend und unaufschiebbar”, unterstreichen Amtsdirektor Gius und der Direktor des Straßendienstes Pustertal Götz Florian Rufinatscha.

In das Projekt werden insgesamt 850.000 Euro investiert.