Arbeiter auf Krankenhaus-Baustelle schwer verletzt

Vier Meter in Schacht gestürzt

Von: luk

Bozen – Am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr ist ein Arbeiter auf einer Baustelle am Krankenhauses Bozen vier Meter tief in einen Schacht gestürzt. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

Die Berufsfeuerwehr Bozen, ein Notarzt des Roten Kreuzes sowie Rettungskräfte des Weißen Kreuzes waren im Einsatz.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungstransportwagen ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.