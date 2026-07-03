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Schwer verletzt

Arbeiter stürzt in Sarntal sechs Meter vom Dach

Freitag, 03. Juli 2026 | 17:46 Uhr
Bergung nach Arbeitsunfall auf Baustelle
APA/APA (Berufsrettung)/WIENER BERUFSRETTUNG - Symbolbild
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Von: luk

Sarntal – Bei einem Arbeitsunfall in Muls im Sarntal ist am Freitagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Der etwa 40-Jährige stürzte aus rund sechs Metern Höhe von einem Dach.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr. Der Arbeiter erlitt ein Polytrauma und musste noch an der Unfallstelle intubiert werden.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge.

Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Bezirk: Salten/Schlern

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