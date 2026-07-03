Meran nach der Mure: Straße wieder frei

Von: luk

Meran – Am Donnerstag kurz nach 18.00 Uhr wurde die Landesstraße 8 nach Schenna, die nach dem Erdrutsch am vergangenen Sonntagnachmittag mit Geröll und Schlamm überflutet wurde, wieder für den Verkehr freigegeben. Neun Personen befinden sich weiterhin in Evakuierung.

Die Mure hatte erhebliche Schäden am Straßennetz und an verschiedenen Gebäuden verursacht, sodass zunächst 39 in der Gegend wohnhafte Personen evakuiert worden waren. Von diesen konnten 26 bereits in den vergangenen Tagen in ihre Wohnungen zurückkehren. Am gestrigen Abend (2. Juli) wurde die Evakuierungsanordnung auch für die vier Mitglieder der Familie Prada, die in der Katzensteinstraße Nr. 35 wohnen, aufgehoben.

Die beiden Familien Tomasi, die in der Katzensteinstraße Nr. 12 (zwei Personen) bzw. im Naifdammweg Nr. 1 (sieben Personen) wohnen, müssen hingegen noch warten. In den nächsten Tagen ist nämlich die Errichtung eines Schutzwalls in der Nähe der beiden Gebäude vorgesehen, als vorbeugende Maßnahme gegen mögliche neue Erdrutschereignisse. Anschließend werden die Gebäude statischen Prüfungen unterzogen, um ihre vollständige Sicherheit zu gewährleisten.

Inzwischen liegen genauere Angaben zum Ausmaß des Ereignisses vor. Nach den jüngsten Schätzungen der an den Aufräum- und Reinigungsarbeiten beteiligten Techniker sollen etwa 20.000 Kubikmeter Schutt und Schlamm entlang des Weissplatterbachs talwärts geflossen sein.

„Eine Schätzung, die deutlich macht, welch enorme Arbeit in nur vier Tagen geleistet wurde, um die Zugänge zu den Häusern wiederherzustellen und den Straßenverkehr wieder freizugeben. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die zu dieser außergewöhnlichen Leistung beigetragen haben: der Berufsfeuerwehr Bozen, der Freiwilligen Feuerwehr von Meran und Umgebung, der Ortspolizei, der Staatspolizei, den Carabinieri, der Finanzpolizei, der Armee sowie den Technikern des Straßenamtes und der Wildbachverbauung. „Der Teamgeist und die Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte haben es ermöglicht, einen Notfall zu bewältigen und zu überwinden, dessen Ausmaß in den ersten Stunden nach dem dramatischen Ereignis erschreckend erschien“, erklärte der Stadtrat für Straßen und Infrastruktur, Christoph Mitterhofer.

Um die reibungslose Fortsetzung der Sanierungs- und Sicherungsarbeiten zu ermöglichen, wurde der Abschnitt der Katzensteinstraße zwischen der Zufahrt zum Parkplatz neben dem Schießstand und dem Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Landesstraße 8 für den Verkehr gesperrt. Der Parkplatz wird als logistische Basis für die Lagerung der bei den Arbeiten eingesetzten Fahrzeuge und Materialien genutzt.

Ebenfalls für den Verkehr gesperrt bleiben:

die Schotterwerkstraße in der Nähe der Kreuzung mit der Katzensteinstraße;

der Abschnitt der Katzensteinstraße zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße 8 und der Hausnummer 22;

einige Abschnitte der Labersstraße.

Die Überwachungs-, Sanierungs- und Wiederherstellungsarbeiten werden in den nächsten Tagen fortgesetzt, bis die Sicherheitsbedingungen wieder vollständig hergestellt sind und sich die Lage vollständig normalisiert hat.