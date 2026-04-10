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Die Crew-Mitglieder der "Artemis 2"-Mission der US-Raumfahrtbehörde

“Artemis 2”-Crew soll nach Mond-Flug zur Erde zurückkehren

Freitag, 10. April 2026 | 21:30 Uhr
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APA/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich
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Von: APA/dpa

Nach rund zehn Tagen im All sollen die vier Astronauten der “Artemis 2”-Mission in der Nacht auf Samstag wieder auf die Erde zurückkehren. Die Landung sei nach einem komplizierten Manöver für 2.07 Uhr MESZ im Pazifik nahe San Diego geplant, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Crew besteht aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen. Sie waren als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes.

Die Raumfahrer hoben in der vergangenen Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida ab und flogen dann um den Mond. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

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