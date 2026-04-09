Aktuelle Seite: Home > Politik > HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Trotz Gerichtsentscheid

HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen

Donnerstag, 09. April 2026 | 16:03 Uhr
Kärnten und Tirol waren 2023 die beliebsten Camping-Bundesländer camper urlaub sym
APA/APA/dpa/Matthias Balk
Schriftgröße

Von: luk

Wolkenstein/Bozen – Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) begrüßt die Haltung der Gemeinde Wolkenstein, trotz der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Bozen am Campingverbot abseits von ausgewiesenen Campingplätzen im Gemeindegebiet festzuhalten.

Das Verwaltungsgericht hat im Urteil festgestellt, dass der Erlass von Maßnahmen, mit denen der Verkehr auf Gemeindestraßen geregelt wird, nicht in die Zuständigkeit des Bürgermeisters bzw. des Gemeinderates fällt, sondern in jene des Gemeindesekretärs. Somit wurde die vom Camperclub angefochtene Bestimmung der Gemeindeverordnung annulliert, die vorsieht, dass im gesamten Gemeindegebiet das Abstellen oder Parken von Fahrzeugen zum Zweck des Übernachtens, untersagt ist.

Es handelt sich nicht um eine inhaltliche Entscheidung, sondern um eine formale Entscheidung über die Zuständigkeit zum Erlass von Maßnahmen über das Wildcampen.

“Mit dem Campingverbot hat die Gemeinde Wolkenstein eine richtungweisende und mutige Entscheidung getroffen, um das ungeregelte und wilde Campen zu stoppen. Wir ermuntern die Gemeinde Wolkenstein ihren Weg zur Eindämmung des wilden Campens fortzusetzen“, sagt HGV-Direktor Raffael Mooswalder.

Zugleich drückt der HGV seine Erwartung aus, dass die Musterverordnung des Gemeindeverbandes von weiteren Gemeinden umgesetzt wird, damit bereits in diesem Jahr das zunehmende Phänomen des ungeregelten Campierens in der freien Natur eingeschränkt werden kann, schreibt der HGV abschließend in der Presseaussendung.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern

Meistkommentiert
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Kommentare
58
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Kommentare
55
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Kommentare
43
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Kommentare
36
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Kommentare
33
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 