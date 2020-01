Asche entzündet Holzbriketts

Balkonbrand in Meran

Meran – Auf einem Balkon in Meran ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor Mittag wurden die Feuerwehren von Meran, Gratsch und Untermais zu dem Brand in der Nähe des Lidos beordert.

Auf dem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte Asche Medienberichten zufolge Holzbriketts in Brand gesetzt.

Die Wehrleute konnten die Flammen innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bekommen. Anschließend wurden noch die Wohnräume vom Brandrauch befreit. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Im Vinschgau sind die Feuerwehren von Göflan und Schlanders in der Nacht auf Samstag ausgerückt, um einen Brand an einer Holzhütte zu löschen.