Aschenbecher Stadtpolizisten ins Gesicht geschleudert

Bozen – Am Samstagabend ist es in Bozen zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen. Vor einem bekannten Lokal in der Goethe-Straße ist ein Lokalbesucher ausgeflippt und bewarf Passanten mit Flaschen und Aschenbecher.

Der Mann mit Migrationshintergrund war vermutlich betrunken oder stand unter Drogen.

Als die Stadtpolizei auftauchte, leistete der Mann Widerstand. Einem der Beamten schlug er mit einem Aschenbecher ins Gesicht. Auf einem zweiten Beamten ging er mit der Faust los und verpasste ihm Fußtritte.

Schließlich wurde er verhaftet. Die verletzten Beamten der Stadtpolizei wurden im Bozner Krankenhaus verarztet.