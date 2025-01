Attacke bei Maturaball: Täter aus Lajen

Opfer-Vater will alle vor Gericht zerren

Von: luk

Brixen – Ein 18-jähriger Jugendlicher aus Brixen wurde – wie berichtet – bei einem Maturaball vor dem Forum in Brixen brutal zusammengeschlagen. Nun gibt es nähere Informationen zu den mutmaßlichen Tätern: Dank Foto- und Videomaterial sowie der Unterstützung von Anwälten konnte der Jugendliche mehrere der mutmaßlichen Angreifer identifizieren. Insgesamt handelt es sich dabei um acht bis zehn Personen, darunter auch eine junge Frau. Die Gruppe, oder zumindest ein Großteil davon, soll aus Lajen stammen, schreibt heute die Zeitung Alto Adige.

Schwere Verletzungen und Operationen

Der junge Mann erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen, darunter eine mehrfach zersplitterte Nasenbeinfraktur, einen Bruch des linken Augenhöhlenbodens sowie eine vermutete Fraktur der linken Kieferhöhle.

Ärzte schätzen seine Genesungszeit auf mindestens 30 Tage. Morgen soll der 18-Jährige im Krankenhaus von Brixen operiert werden. In der nächsten Woche ist ein weiterer Spezialisten-Termin in Meran angesetzt.

Am Tatort, der Treppe und dem Vorplatz des Forums, waren die blutigen Spuren des Angriffs auch Tage später noch sichtbar. Zwar ließ die Gemeinde den Bereich gründlich reinigen, doch leichte Spuren der Gewalt blieben erhalten.

Vater fordert Gerechtigkeit: “Bringe alle vor Gericht”

Renato D’Alberto, der Vater des Opfers, zeigte sich erschüttert über die Brutalität der Tat: „In Südtirol rühmen wir uns oft, die Besten zu sein. Aber die Wahrheit ist, dass eine Gruppe meinen Sohn beinahe totgeprügelt hat.“ Der Architekt kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten: „Ich werde nicht schweigen und nicht so tun, als sei nichts passiert. Ich werde alle Verantwortlichen vor Gericht bringen, nicht aus Rache, sondern um ein Zeichen zu setzen: So etwas darf nicht mehr passieren.“