Atzwang: B. M. [46] stirbt bei Motorradunfall

Atzwang – Bei dem am Samstag auf der Brennerstaatsstraße bei Atzwang ums Leben gekommene Motorradfahrer handelt es sich um B. M. (46). Der aus Mazedonien stammende, aber in Vahrn lebende Mann war bekanntlich mit seiner Suzuki in Richtung Norden unterwegs.

Nach einem Überholmanöver verlor der Zweiradfahrer jedoch die Kontrolle über die Maschine und prallte gegen die Leitplanke.

Trotz der Bemühungen der alarmierten Rettungskräfte konnte das Leben des 46-Jährigen nicht mehr gerettet werden.

Infolge des Unfalls kam es auf der Brennerstaatsstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallermittlungen führt die Straßenpolizei. Auch die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet. Am Unfallort soll sich nämlich eine 35 Meter lange Bremsspur befinden. Es soll geklärt werden, warum es zu diesem harschen Bremsmanöver gekommen war.

Die Autofahrer, die zuvor von dem Biker überholt wurden, gaben laut der Zeitung Alto Adige an, dass er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war.

Im Rettungseinsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Atzwang, der Notarzt sowie das Weiße und Rote Kreuz.