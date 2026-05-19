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Lenker eingeklemmt und schwerverletzt

Auer: Pkw stürzt in Graben

Dienstag, 19. Mai 2026 | 23:24 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Auer
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Von: ka

Auer – Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Auer zu zwei Einsätzen alarmiert, die sich zeitlich knapp folgten. Zunächst wurden die Feuerwehrleute zu einer Fahrzeugbergung gerufen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Auer

Ein Auto war bei einem Wendemanöver über eine Böschung geraten. Mithilfe der Seilwinde des Rüstfahrzeugs konnten die Feuerwehrleute das Fahrzeug rasch aus seiner misslichen Lage befreien. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach gut 30 Minuten konnten die 15 Einsatzkräfte mit ihren zwei Fahrzeugen wieder ins Gerätehaus einrücken.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Auer

Auf dem Weg dorthin wurden sie zu einem weiteren Einsatz alarmiert, bei dem sie gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Pfatten vorgehen sollten. Ein Pkw war in einen Bewässerungsgraben gefahren und der Fahrer dabei eingeklemmt worden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Auer

Aufgrund der kritischen Lage musste der Fahrer sofort gerettet werden. Die Feuerwehrleute übernahmen die Erstversorgung des Patienten und leiteten zugleich die technische Rettung ein. Mit Hilfe der nachalarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt und deren Kran konnte das Fahrzeug schließlich angehoben und der Patient befreit werden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Auer

Zur weiteren Versorgung des bei dem Unfall schwer verletzten Fahrers wurde dieser den Kameraden des Weißen Kreuzes Unterland und dem Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 2 übergeben. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.

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Bezirk: Überetsch/Unterland

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