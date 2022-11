Auf der Krim werden Schützengräben ausgehoben

Cherson/Krim – Russland hat gestern den Abzug aus der südukrainischen Stadt Cherson angekündigt. Doch ganz so leicht wollen die Befehlshaber des Kremls die Rückeroberung der Stadt für die Ukraine nicht machen. Brücken wurden laut den britischen Geheimdiensten zerstört und Minen gelegt.

Anscheinend gehen die Russen zudem davon aus, dass die Ukraine noch weiter vorstoßen könnte. IM Norden der Krim werden laut aktuellen Satellitenfotos neue Schützengräben in die Landschaft gezogen.

Die Bilder, die der Schweizer Benjamin Pittet, Spezialist für OSINT (Open Source Intelligence) auf Twitter teilte, zeigen, wie in der Nähe des Kontrollpunkts Tschonhar zwischen der Oblast Cherson und der Halbinsel Krim alte Gräben wieder instand gesetzt und neue ausgehoben wurden.

I think this thread will surprise you…

Russia is digging new trenches in… Northern Crimea!

1/ pic.twitter.com/1EDabXX5Ib

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022