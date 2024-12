Auf der Suche nach dem Schnee: Drogenkontrollen in Innichen über Weihnachten

Von: Ivd

Innichen – Inmitten des feierlichen Treibens auf den Pisten der Drei-Zinnen-Region die Carabinieri gestern Nachmittag einen gezielten Einsatz zur Drogenbekämpfung durchgeführt. Unterstützt von speziell ausgebildeten Drogenspürhunden nahmen die Beamten bei Après-Ski-Lokalen sowohl in den Bergen als auch im Tal gezielte Kontrollen vor. Ziel war es, den Konsum und Besitz illegaler Substanzen zu unterbinden und die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten.

Schwerpunkt auf Après-Ski-Lokalen

Die Aktion konzentrierte sich auf die beliebten Hütten und Lokale in Sexten und Innichen, die insbesondere von jungen Menschen nach einem Tag auf der Piste besucht werden. Die Carabinieri führten dabei umfangreiche Kontrollen sowohl im Inneren der Lokale als auch in den Außenbereichen durch.

Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten: Insgesamt wurden mehr als 25 Gramm Haschisch sichergestellt. Zwei junge Männer, beide außerhalb der Provinz wohnhaft, wurden im Zuge der Kontrollen gemäß Artikel 75 des italienischen Drogenrechts (DPR 309/90) bei den zuständigen Verwaltungsbehörden gemeldet.

Die beschlagnahmten Drogen werden in den kommenden Tagen in einem Labor der Carabinieri in Bozen analysiert, um die genaue Zusammensetzung und Herkunft der Substanzen zu bestimmen.

Prävention und Abschreckung als Ziel

Major Simone Carlini, Kommandant der Carabinieri von Innichen, unterstrich die Bedeutung solcher Einsätze: „Die Präsenz der Ordnungskräfte an Orten, die vor allem von jungen Menschen stark frequentiert werden, ist essenziell, um ein sicheres Umfeld zu schaffen und die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten. Wir werden weiterhin die Situation beobachten, insbesondere während der Feiertage, um durch unsere Präsenz sowohl präventiv als auch abschreckend zu wirken.“