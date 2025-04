Aufatmen nach 27 Stunden im Gebirge

Vermisster Skitourengeher in Schnals wohlauf gefunden

Von: luk

Schnals – Eine seit dem Ostersonntag andauernde groß angelegte Suchaktion im Schnalstal hat am Montagnachmittag ein erfreuliches Ende genommen: Der vermisste 53-jähriger Skitourengeher konnte nach 27 Stunden im alpinen Gelände unversehrt geborgen werden, berichtet stol.it.

Der Mann war bekanntlich am Sonntag in Kurzras zuletzt gesehen worden, als er sich allein zu einer Skitour in Richtung Langgrubjoch aufmachte. Als er nicht wie geplant zurückkehrte, schlugen Angehörige Alarm.

Am Montagmorgen startete eine umfassende Suchaktion unter Leitung des Bergrettungsdienstes. Im Einsatz standen die Bergrettungseinheiten aus Schnals, Meran und Latsch, die Finanzwache mit Hubschrauber, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 sowie Drohnen und Suchhunde.

Im Zuge eines Suchflugs konnten zunächst Fußspuren im Schnee und schließlich auch die Skier des Vermissten lokalisiert werden. Kurz darauf fanden die Einsatzkräfte den Mann auf einem Felsrücken auf der Matscher Seite nahe den Saldurseen. Er hatte offenbar versucht, über diese Route ins Tal abzusteigen.

Nach rund 27 Stunden im freien Gelände konnte der 53-Jährige körperlich unversehrt geborgen und ins Tal gebracht werden. Die Einsatzkräfte zeigten sich erleichtert über den positiven Ausgang der Suchaktion.