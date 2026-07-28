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Weißes Kreuz im Einsatz

Auffahrunfall in Klausen fordert zwei Verletzte

Dienstag, 28. Juli 2026 | 17:40 Uhr
wk weiß kreuz
stnews/luk
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Von: mk

Klausen – In Klausen hat sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, der zwei Verletzte gefordert hat.

Ersten Informationen handelt es sich um einen Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 21-Jähriger aus Holland wurde dabei erheblich verletzt.

Beide Personen mussten vom Weißen Kreuz nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus gebracht werden.

Die Straßenpolizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Bezirk: Eisacktal

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