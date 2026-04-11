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Unfall am Samstagnachmittag

Auffahrunfall in Lana: Zwei Personen leicht verletzt

Samstag, 11. April 2026 | 17:54 Uhr
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fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
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Von: luk

Lana – In der Max-Valier-Straße in Lana hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Laut Angaben des Weißen Kreuzes kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw.

Dabei wurden zwei junge Personen leicht verletzt: ein 22-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau, beide aus Lana. Sie wurden zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus nach Meran gebracht.

Im Einsatz standen ein Krankenwagen der Sektion Lana des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr Lana sowie die Carabinieri. Zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Bezirk: Burggrafenamt

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