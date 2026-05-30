Verfolgungsjagd auf der MEBO

Von: AP

Meran/Bozen – Ein junger Mann wollte einer Kontrolle entkommen – doch die Stadtpolizei Meran ließ nicht locker. Am späten Nachmittag des 29. Mai versuchte ein 25-jähriger peruanischer Staatsbürger in Sinich, einer Anhaltekontrolle der Stadtpolizei Meran zu entkommen. Was folgte, war eine Verfolgungsjagd über rund 30 Kilometer – von der MEBO-Schnellstraße bis zur Reschenstraße in Bozen. Zwei Streifen der Stadtpolizei Meran hielten das Fahrzeug schließlich an, ohne dass es zu Unfällen oder Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam.

Die anschließende Kontrolle förderte gleich mehrere Vergehen zutage: Der junge Mann, der bereits mehrfach vorbestraft ist, war ohne Führerschein unterwegs – und das nicht zum ersten Mal innerhalb von zwei Jahren. Zudem hatte er Betäubungsmittel bei sich. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Bozen ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.