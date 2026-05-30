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Sieben Feuerwehren im Einsatz

Waldbrand bei Verdacht auf Brandstiftung

Samstag, 30. Mai 2026 | 10:24 Uhr
Waldbrände wüten auch in Algerien: 26 Tote
APA/APA/AFP/SYLVAIN THOMAS
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Von: AP

Prad – Mitten in der Nacht auf Freitag, kurz vor 23 Uhr, loderten oberhalb von Prad die Flammen auf – ausgerechnet dort, wo wie berichtet die Waldbrandgefahrohnehin schon auf höchster Alarmstufe steht. Sofort wurden sieben Freiwillige Feuerwehren des Oberen Vinschgaus alarmiert: die Wehren aus Prad, Sulden, Glurns, Stilfs, Schluderns, Lichtenberg und Mals rückten aus.

Glücklicherweise beschränkte sich das betroffene Waldstück auf rund 500 Quadratmeter, sodass die Flammen verhältnismäßig rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand jedoch kein Zufall gewesen sein – die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Der Zeitpunkt hätte kaum heikler sein können: Der Landesforstdienst hatte für den Vinschgau bereits die zweithöchste Warnstufe Orange ausgerufen. Die Gründe dafür sind ein gefährliches Zusammenspiel aus Hitze, Trockenheit und Wind. Am 29. Mai wurden im Bereich des Forstinspektorats Schlanders Temperaturen von über 30 Grad gemessen, während die Luftfeuchtigkeit auf unter 30 Prozent fiel. Dazu blies der sogenannte Oberwind – ein Westwind mit 10 bis 20 Stundenkilometern – durch die ausgetrocknete Vegetation. Die geringen Niederschlagsmengen der vergangenen Wochen verschärfen die Lage zusätzlich.

Bereits vor zwei Tagen hatte der Landesforstdienst landesweit Alarm geschlagen. „Aufgrund der geringen Niederschläge der vergangenen Wochen und der hohen Temperaturen besteht derzeit im gesamten Landesgebiet eine erhöhte Waldbrandgefahr – Wind in einigen Tälern kann die Situation zusätzlich verschärfen”, warnte Marco Pietrogiovanna, Direktor des Landesamtes für Forstplanung. Sein Appell an die Bevölkerung war unmissverständlich: jegliches Verhalten zu vermeiden, das Waldbrände auslösen könnte.

Der nächtliche Brand in Prad zeigt, wie ernst diese Warnung zu nehmen ist – und wie schnell aus Leichtsinn oder böser Absicht ein Feuer entsteht, das Mensch und Natur bedroht.

Bezirk: Vinschgau

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