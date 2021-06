Auflagen erschweren Organisation von Festen

Bozen – Wald-, Wiesen- und Platzfeste sind in Südtirol ab Montag wieder möglich. Die Gäste müssen allerdings geimpft, genesen oder getestet sein. Das wird die Organisation von Festen voraussichtlich deutlich erschweren.

Medienberichten zufolge zeigen sich die Vereine, die solche Feste üblicherweise veranstalten, zurückhaltend. Hermann Fulterer, der Obmann der Musikkapelle Barbian im Eisacktal erkärt, dass die Auflagen es wohl nicht erlauben würden, die Verantwortung zu übernehmen. Viele Organisatoren hoffen jedoch darauf, dass es in den kommenden Wochen weitere Lockerungen geben wird, ansonsten wird es auch in diesem Jahr in Südtirol nur sehr wenige Feste geben.