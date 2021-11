Aufregung in der Vinschgerbahn

Schluderns – Ein Zugführer der Vinschgerbahn in Richtung Mals musste kürzlich die Carabinieri alarmieren. Ein Fahrgast wurde zuvor bei der Fahrkartenkontrolle ausfällig und bedrohte den Schaffner. Er hatte keinen Fahrschein dabei und wollte auch seine Identität nicht preisgeben.

In Spondinig hielt der Zug an und eine Streife der Carabinieri von Mals nahm sich der Sache an. Der 32-jährige Mann aus Meran wurde identifiziert. Er musste den Zug verlassen und wurde wegen der Bedrohung einer Amtsperson angezeigt.