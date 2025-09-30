Aufsehenerregender Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße

Von: ka

St. Lorenzen – Auf der Pustertaler Staatsstraße zwischen Kiens und St. Lorenzen, auf Höhe Kniepass, kam es am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Zunächst wurde den Einsatzkräften ein Unfall mit eingeklemmten Personen gemeldet, doch glücklicherweise bestätigte sich dies nicht, da die Beteiligten glimpflich davongekommen sind. Während sich der Notarzt und die Rettungskräfte um die Erstversorgung der Unfallbeteiligten kümmerten, übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren die Absicherung der Unfallstelle sowie die Aufräumarbeiten.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Lorenzen und Kiens, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Behörden.