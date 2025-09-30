Aktuelle Seite: Home > Chronik > Aufsehenerregender Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße
Glimpflicher Ausgang

Aufsehenerregender Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße

Dienstag, 30. September 2025 | 22:18 Uhr
556709903_1261793895979893_4307145683174011155_n
Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen
Von: ka

St. Lorenzen – Auf der Pustertaler Staatsstraße zwischen Kiens und St. Lorenzen, auf Höhe Kniepass, kam es am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen

Zunächst wurde den Einsatzkräften ein Unfall mit eingeklemmten Personen gemeldet, doch glücklicherweise bestätigte sich dies nicht, da die Beteiligten glimpflich davongekommen sind. Während sich der Notarzt und die Rettungskräfte um die Erstversorgung der Unfallbeteiligten kümmerten, übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren die Absicherung der Unfallstelle sowie die Aufräumarbeiten.

Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Lorenzen und Kiens, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Behörden.

Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen

Bezirk: Pustertal

