Ausgangssperre: Formular für Eigenerklärung liegt vor

Bozen – Mit neuen Vorbeugemaßnahmen reagiert das Land Südtirol auf die zuletzt stark steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Dies hat die Landesregierung in einer Videokonferenz am Sonntag beschlossen. Anders als im übrigen Staatsgebiet herrscht in Südtirol eine nächtliche Ausgangssperre. Wer in der Nacht unterwegs ist, braucht eine Eigenerklärung.

Von 23.00 bis 5.00 Uhr sind Bewegungen außerhalb der eigenen Wohnung stark eingeschränkt, sprich ausschließlich mit entsprechender Selbsterklärung und aus nachgewiesenen Gründen der Arbeit, Gesundheit und anderer dringend nötiger Situationen erlaubt.

Die Eigenerklärung kann bei einer möglichen Kontrolle an Ort und Stelle ausgefüllt werden.

Gleichzeitig gibt es das Formular auch auf der Homepage des Innenministeriums. Auch hier kann man es herunterladen. Eine Übersetzung auf Deutsch liegt noch nicht vor.