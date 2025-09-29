Ausgedehnte Marihuana-Plantage in Wien aufgeflogen

Von: apa

Das war definitiv kein Eigenbedarf: Die Wiener Polizei hat am Samstag in Floridsdorf eine ausgedehnte Marihuana-Plantage ausgehoben. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurden in einem mehrstöckigen Haus 2,8 Kilogramm abgepacktes “Gras” und 1.860 Cannabis-Stauden sichergestellt. Drei Männer aus Serbien, 26, 33 und 34 Jahre alt, wurden festgenommen. Gemeldet waren an der Adresse alle drei nicht.

Die Ermittler der Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes (Gruppe Lochmahr) schritten zur Razzia, nachdem sich Anrainer des Hauses im Bereich des Gewerbeparks Leopoldau mehrfach über den deutlichen Marihuana-Geruch beschwert hatten. Auch andere Parameter deuteten darauf hin, dass da eine größere Pflanzung indoor betrieben wurde. Die Fenster hatten die Betreiber als Sichtschutz verhängt. Die Verdächtigen – einer war der Polizei bereits einschlägig bekannt – verweigerten die Aussage. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.