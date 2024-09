Auszeit auf der Alm

Von: fra

Berlin/Bozen – Julian Haubner arbeitet im internationalen Softwareunternehmen SAP in Berlin. Nun hat er sich von seinem Berufsalltag in der Großstadt eine Auszeit gegönnt und verbringt den Sommer 2024 auf einer Almhütte in Südtirol.

Durch Zufall kam er in Berührung mit dem Verein Kinderherz, so Vorstandsmitglied Kinderherz Christian Parteli. Relativ schnell fasste Julian daraufhin die Entscheidung seinen Verdienst während seiner “kreativen Pause” in den Sommermonaten Projekten für herzkranke Kinder aus Südtirol zu spenden. Das ist eine überaus berührende Geste, so Kinderherz Präsident Ulrich Seitz. “Tatsache ist, dass ohne Support aus der Zivilbevölkerung gerade in Vereinen, die sich für Patienten einsetzen und diese mit ihren Familien unterstützen, vieles bei der Inangriffnahme von Härtefällen undenkbar wäre. Das erleben wir jeden Tag”, so Seitz.

Für viele chronisch Kranke bleiben die Zugänge zu fachärztlichen Leistungen, vor allem im Therapiebereich im Krankenhaus, aber auch zur Pflegeeinstufung im Sozialwesen nicht selten ein wahrer Spießrutenlauf. Hier hofft der Verein Kinderherz, dass es zu Verbesserungen kommt, denn viele Familien sind durch das Schicksal ihres schwerkranken Kindes am Anschlag und werden auch immer öfters zu Opfern der Vereinsamung, da soziale Kontakte außerhalb der Familie durch die angespannte gesundheitliche und finanzielle Lage fehlen. “Da sind wir im Verein gefordert”, so der Präsident, “um den Kontakt mit der Außenwelt so gut als möglich zu forcieren.”

In diesem Zusammenhang verweist Kinderherz auf 2 bevorstehende Veranstaltungen, die demnächst anstehen, und zwar der große Benefizlauf „Lana läuft“ am 14.09.2024 mit Beginn um 09.00 sowie der Südtiroler Hochzeitslauf am 27.09.2024 um 18 Uhr in der Bozner Altstadt. Beide Events sollen Jung und Alt bei Spiel, Spaß, Speis und Trank mit viel Bewegung zusammenbringen, sowie aufzeigen, was ein gesunder Lebensstil bewirken kann. Der Erlös wird spezifischen Initiativen für junge Herzkranke zur Verfügung gestellt, in erster Linie Reha-Paketen, die dringend erforderlich sind.

Etwas was mit Julian Haubner für das Jahr 2025 ins Auge gefasst wird, ist übrigens ein Treffen mit dem Jugendvorstand des Vereins Kinderherz, um junge Schwerkranke trotz ihrer schwierigen Begleitumstände dazu zu animieren, den Sprung ins Berufsleben zu wagen und Erfahrungen über die Landesgrenzen hinaus zu sammeln.