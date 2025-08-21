Aktuelle Seite: Home > Chronik > Großaufgebot von Polizei in Meran
100 Personen kontrolliert

Großaufgebot von Polizei in Meran

Donnerstag, 21. August 2025 | 11:37 Uhr
Polizei in Meran
Quästur
Von: luk

Meran – Mit einem massiven Sicherheitsaufgebot hat die Polizei am Mittwoch in Meran eine Reihe von Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Die Maßnahme stand unter der Leitung des Quästors der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, und wurde vom Leiter des Meraner Polizeikommissariats ausgeführt.

An der Aktion beteiligten sich neben der Staatspolizei auch die Carabinieri, die Finanzpolizei mit Drogenspürhunden sowie die Stadtpolizei von Meran. Ziel war es, in besonders frequentierten Bereichen Präsenz zu zeigen und präventiv gegen mögliche Kriminalität vorzugehen.

Der Einsatz begann im Bereich des Bahnhofs Meran und des angrenzenden Parks, anschließend verlagerte sich der Schwerpunkt in die Altstadt. Dort wurden sowohl stationäre Verkehrskontrollen – etwa in der 4.-November-Straße und am Theaterplatz – als auch Fußstreifen in der Innenstadt durchgeführt, unter anderem unter den Lauben, in der Freiheitsstraße sowie rund um die Therme Meran.

Besonderes Augenmerk lag auch auf Lokalen im Stadtzentrum: In mehreren Bars wurden Gäste kontrolliert. Insgesamt identifizierten die Einsatzkräfte rund 100 Personen, überprüften 17 Fahrzeuge an drei Kontrollstellen und führten Kontrollen in sechs Lokalen durch.

Mit den Schwerpunktkontrollen wollen die Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben Präsenz zeigen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken und Straftaten frühzeitig verhindern.

Bezirk: Burggrafenamt

