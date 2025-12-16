Wieder “Naja”: Ja oder Nein?

Von: luk

Bozen – Rom denkt erneut laut über eine Vergrößerung seiner Streitkräfte nach. Verteidigungsminister Guido Crosetto hat einen Plan vorgelegt, der bis zu 40.000 freiwillige Kräfte vorsieht – darunter Fachleute aus Medizin, Technik oder Sicherheitsberufen. Während Crosetto betont, die klassische “Naja” solle nicht zurückkehren, bleibt die Debatte sensibel: Die Wehrpflicht ist zwar seit 2005 ausgesetzt, aber rechtlich nie abgeschafft. Für viele Südtiroler weckt das alte Erinnerungen – und neue Fragen.

