Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Wieder “Naja”: Ja oder Nein?
Spontanbefragung

Wieder “Naja”: Ja oder Nein?

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 07:59 Uhr
561496574_1271698401654777_3599234437715782797_n
Facebook/Esercito Italiano
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Rom denkt erneut laut über eine Vergrößerung seiner Streitkräfte nach. Verteidigungsminister Guido Crosetto hat einen Plan vorgelegt, der bis zu 40.000 freiwillige Kräfte vorsieht – darunter Fachleute aus Medizin, Technik oder Sicherheitsberufen. Während Crosetto betont, die klassische “Naja” solle nicht zurückkehren, bleibt die Debatte sensibel: Die Wehrpflicht ist zwar seit 2005 ausgesetzt, aber rechtlich nie abgeschafft. Für viele Südtiroler weckt das alte Erinnerungen – und neue Fragen.

Was meint ihr: Soll die “Naja” wieder aktiviert werden? Gebt jetzt eure Meinung ab!

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
59
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Kommentare
45
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Kommentare
40
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Kommentare
36
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
34
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Anzeigen
Von Amsterdam nach Südtirol
Von Amsterdam nach Südtirol
Entspannt unterwegs mit dem NORTVI Handgepäckkoffer
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 