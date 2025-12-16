17-Jährige wird von Bus angefahren

Von: mk

Meran – In Meran hat sich am Dienstag im morgendlichen Verkehr ein Unfall zugetragen. Eine 17-Jährige wurde verletzt.

Ersten Informationen zufolge war die Jugendliche mit dem Fahrrad unterwegs. Auf dem Theaterplatz wurde sie dabei von einem Bus angefahren. Der Zusammmenstoß ereignete sich gegen 7.40 Uhr.

Glücklicherweise sind die Verletzungen nicht schwerwiegend. Die genaue Unfalldynamik muss noch geklärt werden.

Im Einsatz standen Sanitäter des Weißen Kreuzes und die Meraner Ortspolizei, die den genauen Unfallhergang ermittelt.