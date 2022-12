Auto prallt frontal auf Baum

Lana – In der gestrigen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Lana zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall, drei Personen wurden dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr in der Andreas Hofer Straße in Lana. Ein Auto prallte frontal auf einen Baum, eine Frau und zwei Männer wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungswagen des Weißen Kreuzes Sektion Lana brachte die verletzten Personen in das Krankenhaus Meran.

Auch im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Lana und die Carabinieri.