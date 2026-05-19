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Flucht nach Crash gegen Baum

Autodiebe schüren Panik in Bozen

Dienstag, 19. Mai 2026 | 09:13 Uhr
unfall
Alto Adige FZ
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Von: luk

Bozen – Mit einem gestohlenen Carsharing-Auto haben drei Männer am Sonntagabend in Bozen für Aufregung gesorgt. Die rasante Fahrt endete schließlich mit einem Unfall in der Mozartstraße, wo der Wagen gegen einen Baum prallte. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW eines Carsharing-Anbieters. Gemietet worden war das Auto ordnungsgemäß von einem jungen Mann mit marokkanischen Wurzeln aus Lana. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß er allerdings nicht mehr am Steuer: Laut ersten Ermittlungen sollen drei Männer den Wagen wenige Minuten zuvor gestohlen haben, nachdem der Nutzer das Auto kurz unbeaufsichtigt gelassen hatte, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Zeugen berichteten von einer wilden Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entlang der Reschenstraße. Nach rund 15 Minuten kehrten die Täter offenbar wieder in die Gegend des Diebstahls zurück, fuhren teilweise durch den Fußgängerbereich und krachten schließlich nahe der Firmian-Promenade gegen einen Baum.

Am Unfallort blieben schwere Schäden zurück: Die Fahrertür wurde stark beschädigt, Karosserieteile lagen auf der Straße, auch ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zudem sollen zwei weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein.

Die Stadtpolizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Nun werden Zeugen befragt und Videoaufnahmen ausgewertet, um die Flucht der drei Männer nachzuvollziehen. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur.

Bezirk: Bozen

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