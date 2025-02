Autoknacker in der Werkstatt

Von: luk

Bozen – Einbruch, Sachbeschädigung und ein handfester Kampf – in der Nacht auf Donnerstag eskalierte am Linken Eisackufer ein versuchter Diebstahl in einer Kfz-Werkstatt. Ein Mann drang auf das Gelände ein, brach mehrere Fahrzeuge auf und wehrte sich heftig gegen die Werkstattbesitzer, die ihn auf frischer Tat ertappten. Doch ihr entschlossenes Eingreifen zahlte sich aus.

Die Staatspolizei wurde gegen Mitternacht zu einem Einsatz am Linken Eisackufer gerufen. Ein Mann war zuvor auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt eingedrungen und hatte mehrere geparkte Fahrzeuge aufgebrochen.

Die Werkstattbesitzer waren durch die Überwachungskamera alarmiert worden und versuchten, den Täter zu stellen. Dieser wehrte sich heftig und stieß die Männer wiederholt zurück. Dennoch gelang es ihnen, den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Exekutivbeamten festzusetzen.

Die Ordnungshüter nahmen den Verdächtigen, einen 33-jährigen marokkanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, fest. Er war bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Drogenhandels in Erscheinung getreten und hielt sich illegal in Italien auf. Fünf beschädigte Fahrzeuge wurden von dem Täter beschädigt, aus denen Bargeld und eine Kreditkarte entwendet wurden.

Nach seiner Festnahme erließ die Quästur einen Abschiebebefehl. Der Mann wurde unter Polizeibegleitung in das Abschiebezentrum „Corelli“ in Mailand gebracht, wo er bis zu seiner Rückführung in sein Herkunftsland bleibt.

Quästor Paolo Sartori betonte die Bedeutung schnellen Handelns durch Polizei und Bürger.