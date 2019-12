Autos in Dunkelheit von Lawine getroffen

Einsatz am Valparola-Pass

Gadertal/Valparolapass – In Südtirol hat es am Samstag auf den Bergen stark geschneit. Dies hat dazu geführt, dass gegen 17.40 Uhr am Valparola-Pass im Gadertal eine Lawine auf die Straße abgegangen ist.

Bei völliger Dunkelheit haben die Schneemassen drei Autos erfasst, die auf der letzten Kehre vor der Passhöhe unterwegs waren.

Da es sich um die Ausläufer der Lawine handelte, wurden die Fahrzeuge nicht mitgerissen. Allerdings konnten die Pkw nicht mehr bewegt werden.

Medienberichten zufolge wurden die Fahrzeuge vom Straßendienst mit Schneeräumfahrzeugen und Baggern befreit. Sie konnten ihre Fahrt ins Belluno im Anschluss fortsetzen.

Im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren von Stern und St. Kassian.

Da auch von möglichen Verschütteten ausgegangen wurde, begab sich der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin zum Valparolapass. Bergretter begaben sich auf die Suche nach im Schnee eingeschlossenen Personen.

Das Grödner Joch und der Valparola Pass bleiben vorerst gesperrt.