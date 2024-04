Bären und Wölfe streifen wieder durch Südtirol

Bozen – Mit dem Ende der Winterruhe sind die Bären auch in Südtirol wieder aktiv und hinterlassen dabei deutliche Spuren. In verschiedenen Gebieten wie Barbian, Villanders, am Deutschnonsberg, in Ulten, Völlan und im Sarntal wurden lokalen Medien zufolge Bärenspuren entdeckt. Die jüngste Beobachtung stammt vom Ritten, wo ein Bär die Straße überquert hat. Es bleibt jedoch unklar, um wie viele Bären es sich genau handelt.

Im Ahrntal wurden hingegen in den letzten Tagen Spuren von zwei Wölfen entdeckt. Seit April wurden bereits 14 Mal Wolfsspuren und Risse, verursacht durch Wölfe, bestätigt, sowohl an Schafen als auch an Wildtieren.

Interessanterweise variieren die Winterschlafmuster von Bären je nach Art und Lebensraum. So halten manche Bärenarten wie der Schwarzbär einen Winterschlaf, während andere, wie der Braunbär, eher in eine Art Winterruhe fallen, in der sie zwar weniger aktiv sind, aber dennoch gelegentlich aufwachen und sich bewegen. Dieses Verhalten ermöglicht es ihnen, bei Bedarf Nahrung zu finden und sich fortzupflanzen, während sie gleichzeitig Energie sparen.