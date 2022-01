Bahnpolizei verstärkt Kontrollen in der Weihnachtszeit

Bozen/Verona – 7.264 kontrollierte Personen, zwei Festnahmen, 15 Anzeigen und 27 Verwaltungsstrafen: Das ist die Bilanz der Kontrolltätigkeit der Bahnpolizei Verona, Vicenza, Trient und Bozen in der Weihnachtszeit. Neben den üblichen Kontrollen wurde auch die Einhaltung der Corona-Maßnahmen in Zügen und an Bahnhöfen von den Exekutivbeamten überprüft.

So wurde etwa am Silvesterabend in einem Zug in Verona ein 34-jähriger Mann ohne Grünen Pass angetroffen und bestraft. Dabei stellte sich heraus, dass er von Rumänien mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Das Auslieferungsverfahren läuft.

Am 3. Jänner wurde ebenfalls im Kontrollgebiet der Polfer von Verona ein 27-jähriger Mann festgenommen. Er war mit Haftbefehl der Gerichtsbarkeit von Verona gesucht worden. Ihm werden eine Reihe von Smartphone-Diebstähle in Zügen zur Last gelegt. Der junge Marokkaner, der sich illegal in Italien aufhielt, wird nach Absitzen der Strafe des Landes verwiesen.