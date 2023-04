Bahnunglück im Vinschgau: Gedenken an die Opfer

Latsch – Auch wenn das Unglück der Vinschger Bahn mittlerweile 13 Jahre zurückliegt und die Zeit voranschreitet, bleiben die Opfer unvergessen. Am Montag, 12. April 2010, kurz nach 9.00 Uhr, wurde ein Zug der Vinschger Bahn im Bereich der Latschander zwischen Kastelbell und Latsch von einer Schlammmure erfasst. Neun Menschen verloren ihr Leben, 28 wurden verletzt.

„Wie bereits in den vergangenen Jahren verlangsamt auch heuer jener Zug, der am Mittwoch, 12. April die Unglücksstelle in der Latschander passiert, seine Fahrt. Gleichzeitig gibt der Zug drei akustische Signale ab“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Damit wollen wir auch heuer, 13 Jahre nach dem Unglück, unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen und deutlich machen, dass die Opfer des Zugunglücks vom 12. April 2010 unvergessen sind“.

Mobilitätslandesrat Alfreider ruft alle Südtirolerinnen und Südtiroler im Namen der gesamten Südtiroler Landesregierung dazu auf, am Jahrestag des Bahnunglücks um 9.00 Uhr kurz innezuhalten, den Opfern zu gedenken und den Angehörigen das Mitgefühl auszudrücken.