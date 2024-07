Bahnverkehr in Frankreich normalisiert sich nach Sabotage

Von: APA/Reuters

Nach einer Serie von Brandanschlägen auf das französische Gleisnetz normalisiert sich der Bahnverkehr allmählich. Der Hochgeschwindigkeitszug TGV fahre auf den Verbindungen von Paris nach Osten wieder nach Fahrplan, teilte der Bahnbetreiber SNCF am Samstag mit. Auf den Strecken nach Westen, Südwesten und in die Bretagne komme es zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen.

“Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird der Verkehr auf der Nordachse am Sonntag gestört bleiben und sollte sich am Wochenende auf der Atlantikachse wieder verbessern.” Der Transport der Teams zu den Wettkämpfen der Olympischen Spiele werde garantiert. In der Nacht zum Freitag – wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris – hatten Unbekannte Feuer an Anlagen mehrerer TGV-Strecken gelegt. Bisher hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt.