Balkonbrand in St. Sigmund

St. Sigmund – Am frühen Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr St. Sigmund zu einem Balkonbrand ausrücken. Beim Eintreffen der Wehr stand der rund fünf Meter lange Balkon im Erdgeschoss des zweistöckigen Wohnhauses in Vollbrand, die Flammen schlugen rund drei Meter hoch.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Hund in der Erdgeschosswohnung wurde durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn gerettet. In der Erdgeschosswohnung entstand erheblicher Sachschaden. Die Wohnung im Obergeschoss konnte nach Belüftung durch die Wehrleute wieder für Wohnzwecke freigegeben werden. Um 19.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Sigmund und Kiens, das Weiße Kreuz Bruneck sowie die Carabinieri.