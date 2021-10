Bandenbildung und Drogenhandel: Drei Festnahmen in Bozen

Bozen/Trient – Die Carabinieri von Trient haben heute im Rahmen einer Ermittlungsoperation mit dem Decknamen “Acqua Verde” in Italien 16 Personen festgenommen. Gegen 47 Personen wird ermittelt. Ihnen allen wird Bandenbildung zum Zweck des Drogenhandels vorgeworfen.

In Südtirol klickten heute drei Mal die Handschellen. Es handelt sich um drei Nigerianer. Einer von ihnen arbeitet in Lana und ist bereits wegen Drogenhandels angezeigt worden. Ein weiterer lebt in Brixen und arbeitete dort in der Landwirtschaft. Auch er ist bereits wegen Drogenhandels aufgefallen. Eine dritte Festnahme betraf einen Mann ohne fixen Wohnsitz in Bozen, der bereits als Drogenhändler im Bahnhofspark aufgefallen war.

Weitere Verhaftungen gab es in Trient, Rom, Mantua, Verona, Vicenza und Treviso. Die Ermittlungen laufen bereits seit Oktober 2019. Seitdem konnten insgesamt über 600 Kilogramm Marihuana und 17 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt werden.