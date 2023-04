Bangen hat ein Ende: Dem kleinen “Fuchs” geht es besser

Bozen – Dem Hockeynachwuchsspieler, der am Sonntag bei einem Turnier von einem Puck getroffen wurde und einen Herzstillstand erlitten hat, geht es besser.

Es ist eine Nachricht, die wohl bei allen für Erleichterung sorgen dürfte.

Wie der HC-Bozen am Freitagnachmittag im Namen der Eltern mitteilt ist der “kleine Fuchs” seit heute wieder auf der Kinderstation. Er muss sich zwar noch erholen, ist aber auf einem guten Weg.

In einem Brief schreiben die Eltern des kleinen Thomas Folgendes:

In allererster Linie möchten wir uns jetzt bei den Menschen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir unseren Sohn zurück haben: Allen voran Ersthelferin Birgit Bonmassar, ihr schnelles, sicheres Handeln war ausschlaggebend für Thomas vollständige Genesung. Birgit, du warst unser Schutzengel Nr. 1.

Vielen Dank dem Team der Ersten Hilfe Meran mit Doktor Marsoner, sowie dem Team der Intensivstation vom Krankenhaus Bozen, mit dem behandelnden Arzt Luca Moroder, den lieben Pflegern Maurizio und Marco und allen weiteren, die Thomas betreut haben. Wir wurden mit sehr viel Herzlichkeit und Professionalität begleitet.

Unseren Familien, die uns den Rücken freigehalten haben, ein großes Danke.

Ein weiterer Dank gilt dem gesamten Verein des HCB Foxes. Angefangen bei den Verantwortlichen, den Betreuern, den Trainern, allen lieben Mitspielern und deren Eltern, bis hin zur ersten Mannschaft mit Kapitän Daniel Frank und Dustin Gazley und der Curva, die uns alle viel Kraft geschickt haben. Jeder Gedanke und jedes Gebet haben Thomas und uns durch diese Zeit geholfen.

Die Arbeit von Vereinen und Freiwilligen ist ein wunderbares Geschenk für unsere und zahlreiche Familien in Südtirol. Wir hatten am Sonntag einen großen Schutzengel und die Rettungskette hat gut funktioniert. An sämtliche Vereine appellieren wir deshalb: Bitte bildet alle Betreuer*innen in der medizinischen Ersthilfe aus. Überprüft die Ausstattung vor Ort und führt idealerweise Standard-Protokolle für jedes Spiel bzw. Training ein. Jeder Schritt in diese Richtung kann Leben retten.

Thomas liebt das Eishockey und fiebert heute Abend aus ganzem Herzen mit dem HCB mit. Er hat gut gekämpft die letzten Tage und überlässt das Kämpfen jetzt den Großen. So oder so ist heute ein wirklich guter Tag. GO FOXES!

Margret und Johannes