Bankomat im Tiroler Ötztal gesprengt, kein Geld erbeutet

Von: apa

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht auf Dienstag einen Bankomaten in Ötztal Bahnhof in Tirol (Bezirk Imst) gesprengt. Bargeld wurde jedoch nicht erbeutet, sagte die Leiterin des Landeskriminalamtes, Katja Tersch, zur APA. Eine Alarmfahndung verlief vorerst erfolglos. Der Automat befand sich in der Außenfassade eines Lebensmittelgeschäfts. Sowohl am Gerät selbst als auch am Geschäft entstand erheblicher Schaden.

Die Spurensicherung war Dienstagvormittag indes abgeschlossen, nun werde eine Auswertung vorgenommen, erklärte Tersch. Vorerst gab es keine konkrete Spur zu dem oder den Tätern. Auch Bilder aus Überwachungskameras lagen noch nicht vor. Das Landeskriminalamt bat etwaige Zeugen, sich zu melden (Tel. 059133/703333).