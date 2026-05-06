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Anrainer meldeten eine Bankomatsprengung in der Nacht

Bankomat in Oberösterreich gesprengt

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 09:13 Uhr
Anrainer meldeten eine Bankomatsprengung in der Nacht
APA/APA/THEMENBILD/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN
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Von: apa

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Neustift im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) einen Bankomaten gesprengt. Anrainer meldeten um 3.30 Uhr der Polizei, dass sie einen lauten Knall gehört hätten, bestätigte die Landespolizeidirektion am Vormittag einen Bericht von “LifeRadio”. Eine Großfahndung nach den flüchtigen Tätern oder dem Täter war noch am Laufen. Der Bereich um die Bankfiliale im Ortszentrum wurde großräumig abgesperrt.

Außerdem seien Videoaufnahmen sichergestellt und ausgewertet worden, hieß es weiter. Nähere Informationen zum Tathergang oder möglichen Fluchtfahrzeugen gab es noch nicht.

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