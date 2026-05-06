Stadt im Stau: Auch heute Verkehrschaos in Bozen

Von: luk

Bozen – Stillstand statt Morgenverkehr: Auch heute ist Bozen im Verkehrschaos versunken. Bereits in den frühen Morgenstunden kam es zu massiven Staus, zahlreiche Pendler und Autofahrer steckten erneut lange im Stop-and-go-Verkehr fest.

Besonders betroffen war die Reschenstraße, die sowohl in Richtung Brücke als auch in Richtung Drususallee praktisch blockiert war. Der Verkehr kam stellenweise komplett zum Erliegen.

Als Hauptursache gelten weiterhin die Bauarbeiten auf der MeBo bei Bozen Süd, die schon am Vortag für erhebliche Verzögerungen gesorgt hatten. Viele Autofahrer weichen auf Ausweichrouten aus und das hat entsprechenden Folgen für das innerstädtische Verkehrsnetz.

Auch im Stadtteil Gries geht kaum noch etwas: In der Vittorio-Veneto-Straße bewegten sich die Fahrzeuge im Morgenverkehr nur im Schritttempo.