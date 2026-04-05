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Rettungskräfte in einem Waldstück südöstlich von Flensburg im Einsatz

Baum umgestürzt – drei Tote in Norddeutschland

Sonntag, 05. April 2026 | 19:26 Uhr
Rettungskräfte in einem Waldstück südöstlich von Flensburg im Einsatz
APA/APA/dpa/Benjamin Nolte
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Von: APA/dpa/AFP

Drei Menschen sind am Ostersonntag in einem Waldstück südöstlich von Flensburg im deutschen Bundesland Schleswig-Holsteins durch einen umstürzenden Baum getötet worden, darunter eine Mutter und ihr Baby. Sie gehörten zu einer Gruppe, die Ostereier suchte. Gegen 11.00 Uhr stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum in der Gemeinde Mittelangeln bei starken Windböen auf die Gruppe, wie die Polizei berichtete. Vier Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starben noch am Unglücksort eine 16-Jährige und eine 21 Jahre alte Frau. Die zehn Monate alte Tochter der 21-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag.

Rund 50 Bewohner einer Wohngruppe unterwegs

Schwere Verletzungen zog sich eine 18-Jährige zu. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Heide geflogen, wo sie nach Polizeiangaben operiert wurde. “Nach meinen Erkenntnissen ist die Person außer Lebensgefahr, wird aber weiterhin behandelt”, sagte der Sprecher. Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Zur genauen Zahl der Betroffenen konnte ein Polizeisprecher am Sonntag keine Angaben machen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonen einer nahe gelegenen Wohneinrichtung in dem Waldstück auf, um Ostereier zu suchen. Währenddessen sei vermutlich infolge der starken Windverhältnisse ein Baum auf die Gruppe gestürzt.

“Zur Ursache können wir noch keine verlässlichen Angaben machen”, sagte der Polizeisprecher. Zum Unfallzeitpunkt hätten starke Böen geherrscht. “Dadurch ist vermutlich dieser Baum dann umgestürzt.” Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es im Norden Deutschlands am Ostersonntag stürmisch. Am Vormittag hatte der DWD tagsüber Windböen bis stürmische Böen zwischen 55 und 65 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. Vereinzelt könnte es in exponierten Lagen auch Sturmböen um 80 Stundenkilometer geben. Das entspricht Windstärke neun.

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