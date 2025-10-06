Aktuelle Seite: Home > Chronik > Baumgartners Tod auf menschliches Versagen zurückzuführen
Gutachten von Anwälten der Familie entgegengenommen

Baumgartners Tod auf menschliches Versagen zurückzuführen

Montag, 06. Oktober 2025 | 19:17 Uhr
Gutachten von Anwälten der Familie entgegengenommen
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Der Tod des österreichischen Extremsportlers Felix Baumgartner, der im Juli im italienischen Porto Sant’Elpidio mit seinem Paraglider tödlich verunglückt ist, ist auf menschliches Versagen zurückzuführen. Das erklärte der Staatsanwalt Raffaele Iannella der mittelitalienischen Stadt Fermo am Montag gegenüber der “Bild”-Zeitung. Der Gleitschirm befand sich in einwandfreiem Zustand und wies keine Mängel auf. Die Staatsanwaltschaft habe die Einstellung des Verfahrens beantragt.

Durch ein technisches Gutachten sei festgestellt worden, dass der Unfall auf einen reinen menschlichen Fehler zurückzuführen ist, berichtete Iannella. Kurz nach dem Start von einer Paraglider-Plattform in Fermo begann der 56-Jährige abzustürzen. “Baumgartner war nicht in der Lage, den Schirm aus der Spirale herauszusteuern”, wurde der Staatsanwalt zitiert. Der Rettungsschirm sei wenige Augenblicke vor dem Aufprall auf den Boden ausgelöst worden. Schon zuvor war bekannt geworden, dass sich Baumgartner beim Aufprall u.a. die Wirbelsäule gebrochen hatte.

Gutachten von Anwälten der Familie entgegengenommen

Das technische Gutachten sei bereits von den Verteidigern von Baumgartners Angehörigen entgegengenommen worden. Die Ermittler hatten nach dem Unfall eigens einen Experten aus Rom nach Fermo geholt, um die Unglücksursache zu ermitteln. Jetzt steht sie fest. Die Obduktion hatte bereits einen Herzinfarkt als Todesursache ausgeschlossen.

Baumgartner war von einer Paraglider-Plattform nahe Porto Sant’Elpidio gestartet, wo er urlaubte. Kurz danach beobachteten Zeugen, dass der Motor-Paraglider an Kraft verlor und abstürzte. Der Extremsportler prallte gegen eine Holzhütte am Swimmingpool des Feriendorfes “Le Mimose del Club del Sole”. Rettungskräfte versuchten, den gebürtigen Salzburger sofort zu reanimieren, unter anderem mit einer längeren Herzdruckmassage. Auch ein Rettungshubschrauber traf ein, doch alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Baumgartner soll während des Fluges nicht um Hilfe gerufen haben, wie die im Fall ermittelnden Carabinieri feststellten. Beim Absturz wurde eine Mitarbeiterin des Feriendorfes am Hals verletzt. Sie war von einem Trümmerteil getroffen worden, das sich beim Aufprall des Sportgeräts gelöst hatte. Die Frau wurde noch an Ort und Stelle medizinisch erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
116
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Ulten will Tourismus stärken
Kommentare
83
Ulten will Tourismus stärken
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Kommentare
77
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Kommentare
41
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Kommentare
32
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Anzeigen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 